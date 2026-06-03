Вдова Алексея Пиманова потеряла отца через 40 дней после смерти супруга
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На долю актрисы Ольги Погодиной выпало два тяжёлых удара подряд. 23 апреля внезапно скончался её муж, известный продюсер Алексей Пиманов. Ему было 64 года, причиной назвали инфаркт.
В начале июня родные и близкие отмечали 40 дней со дня смерти телеведущего. И по злой иронии судьбы именно в эту дату ушёл из жизни отец Ольги — Станислав Бобович. Об этом рассказал друг семьи, дрессировщик Эдгард Запашный. Он признался, что до сих пор не может смириться с потерей Алексея.
Журналисты kp.ru связались с самой актрисой, чтобы выразить соболезнования.
«Спасибо. Но я смогу об этом всем говорить где-то через полгода», — кратко ответила Погодина.
Отец Ольги был главным инженером завода в Люберцах. Мама, Лия Погодина, играла в Горьковском драматическом театре. Актриса взяла фамилию матери, чтобы продолжить творческую династию.
Напомним, 27 апреля в Москве попрощались с телеведущим, бессменным лицом программы «Человек и закон» и супругом Погодиной — Алексеем Пимановым. Он скончался 23 апреля, ему было 64 года. Причиной смерти стал инфаркт. Во время церемонии прощания актриса призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь. В мае в реанимацию попал отец артистки — 86-летний Станислав Бобович. Врачи обнаружили у него гнойное воспаление слюнной железы.
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