Вдова Алексея Пиманова потеряла отца через 40 дней после смерти супруга

На долю актрисы Ольги Погодиной выпало два тяжёлых удара подряд. 23 апреля внезапно скончался её муж, известный продюсер Алексей Пиманов. Ему было 64 года, причиной назвали инфаркт.

В начале июня родные и близкие отмечали 40 дней со дня смерти телеведущего. И по злой иронии судьбы именно в эту дату ушёл из жизни отец Ольги — Станислав Бобович. Об этом рассказал друг семьи, дрессировщик Эдгард Запашный. Он признался, что до сих пор не может смириться с потерей Алексея.

Журналисты kp.ru связались с самой актрисой, чтобы выразить соболезнования.

«Спасибо. Но я смогу об этом всем говорить где-то через полгода», — кратко ответила Погодина.

Отец Ольги был главным инженером завода в Люберцах. Мама, Лия Погодина, играла в Горьковском драматическом театре. Актриса взяла фамилию матери, чтобы продолжить творческую династию.