Пашинян заявил о планах посетить Россию в случае победы на июньских выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании посетить Россию в случае переизбрания на июньских выборах. Об этом он рассказал на встрече с избирателями в Гегаркуникской области.

Политик упомянул телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 1 июня. Тогда российский лидер позвонил, чтобы поздравить его с днём рождения.

«Мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — сказал Пашинян. Его выступление транслировалось по местным телеканалам.

В ходе предвыборной поездки армянский премьер также затронул тему суверенитета Армении. Он подчеркнул, что его ключевая цель — «обеспечить государству свободу выбора, чтобы никто не смел задаваться вопросом о нужности республики».

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года. Голосование, в котором участвуют 19 политических сил, включая правящую партию «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна и оппозиционные блоки «Сильная Армения» и «Армения», проходит на фоне резкой поляризации общества, падения рейтингов действующей власти и многочисленных обвинений оппозиции в политическом давлении.