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3 июня, 13:04

Песков: Угрозы со стороны БПЛА не помешают продуктивной работе участников ПМЭФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Никакие угрозы со стороны дронов не помешают продуктивной работе участников Петербургского международного экономического форума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Дмитрий Песков заявил, что работа на ПМЭФ идёт своим чередом, несмотря на угрозы БПЛА. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«ПМЭФ идёт своим чередом, повестка дня очень насыщенная, очень много разных мероприятий, много участников. Работа идёт», — сказал Песков.

Песков: СВО продолжается для предотвращения атак, подобных налёту на Петербург
Песков: СВО продолжается для предотвращения атак, подобных налёту на Петербург

Напомним, сегодня киевский режим совершил попытку атаки на объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга. Для ликвидации последствий под руководством губернатора Александра Беглова был развёрнут оперативный штаб и привлечены экстренные службы. В результате происшествия пострадали несколько человек. Американский журналист Джексон Хинкл, оценивая инцидент, отметил, что действия Украины несут угрозу для глобальной безопасности.

ПМЭФ-2026 проходит с 3 по 6 июня, главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Деловая программа включает форумы по МСП, креативным индустриям и лекарственной безопасности, а также Молодёжный день будущего. В рамках культурной и спортивной части запланированы фестиваль «Петербургские сезоны» и Спортивные игры.

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Александр Юнашев
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