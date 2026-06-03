Главарь банды «оренбургских киллеров» Худаев покончил с собой в СИЗО

Алексей Худаев, возглавлявший одну из наиболее жестоких организованных преступных группировок в России, был найден мёртвым в следственном изоляторе Оренбурга. Его смерть наступила в результате самоубийства, сообщает Mash. Худаев обвинялся в причастности как минимум к семи убийствам крупных бизнесменов и одного ребёнка.

Задержание Худаева произошло в Москве в начале декабря 2025 года. Ему инкриминировались организация преступной группы и участие в заказных убийствах. Его сообщники — Виктор Белкин, Александр Оршлет, Никита Игнатов и Виктор Бертхольц — получили наказания в виде лишения свободы на сроки от 18 лет до пожизненного заключения.

Группировка, известная как «Оренбургские киллеры», считалась одной из самых безжалостных банд 2010-х годов. В числе их жертв были предприниматели и члены их семей. Среди наиболее известных пострадавших – предприниматель Денис Чернов с семилетним сыном, директор филиала «Газпромтранса» Андрей Бахарев с близкими, а также бизнесмен Виктор Веселов.

А ранее в Петербурге арестовали предполагаемого организатора преступной группы, которую связывают с подготовкой похищения футболиста Андрея Мостового. Суд отправил его в СИЗО минимум до 25 июня. Следствие считает, что в августе 2025 года Карапетян решил наказать мужчину, заподозренного в краже наркотиков у интернет-площадки по их продаже. Для нападения он нанял через Telegram нескольких исполнителей.