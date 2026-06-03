Безопасности Петербургского международного экономического форума ничего не угрожает. Об этом заявил глава ГРУ Игорь Костюков в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Всё будет хорошо», — сказал замначальника Генштаба ВС РФ — Главного управления Генштаба.

Напомним, сегодня киевский режим попытался атаковать инфраструктуру Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов развернул оперативный штаб и привлёк экстренные службы для устранения последствий, в результате инцидента пострадали несколько человек. Американский журналист Джексон Хинкл назвал действия Украины угрозой глобальной безопасности.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), проходящий с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», соберет более 20 тысяч участников из свыше 130 стран. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»: деловая программа, насчитывающая более 150 сессий, посвящена поиску новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Страной-гостем выступает Саудовская Аравия, причём проведение форума совпало со 100-летием установления дипотношений между двумя странами. Центральным событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина 5 июня, а 4 июня глава государства встретится с руководителями международных информационных агентств.