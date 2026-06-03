ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 13:26

Начальник ГРУ Костюков заявил, что безопасности ПМЭФ ничего не угрожает

Обложка © ТАСС / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Обложка © ТАСС / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Безопасности Петербургского международного экономического форума ничего не угрожает. Об этом заявил глава ГРУ Игорь Костюков в разговоре с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

«Всё будет хорошо», — сказал замначальника Генштаба ВС РФ — Главного управления Генштаба.

Песков: Угрозы со стороны БПЛА не помешают продуктивной работе участников ПМЭФ
Песков: Угрозы со стороны БПЛА не помешают продуктивной работе участников ПМЭФ

Напомним, сегодня киевский режим попытался атаковать инфраструктуру Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов развернул оперативный штаб и привлёк экстренные службы для устранения последствий, в результате инцидента пострадали несколько человек. Американский журналист Джексон Хинкл назвал действия Украины угрозой глобальной безопасности.

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), проходящий с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», соберет более 20 тысяч участников из свыше 130 стран. Главная тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»: деловая программа, насчитывающая более 150 сессий, посвящена поиску новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Страной-гостем выступает Саудовская Аравия, причём проведение форума совпало со 100-летием установления дипотношений между двумя странами. Центральным событием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина 5 июня, а 4 июня глава государства встретится с руководителями международных информационных агентств.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar