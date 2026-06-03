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Регион
3 июня, 13:32

Песков: Наказание за атаку ВСУ на автобус в ДНР должно быть неотвратимым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin 71

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Konstantin 71

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что атака ВСУ на автобус в ДНР является очередным преступлением киевского режима против мирных жителей. Он подчеркнул, что такие действия должны быть расследованы, а виновные – неотвратимо наказаны.

«[Они] сознательно бьют по мирным людям, по мирному населению. Это непростительно, нужно расследовать и нужно, конечно же, наказывать тех, кто стоит за такими преступлениями. И наказание, как это говорил президент, должно быть неотвратимым», — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков также отметил, что не видит оснований для переформатирования процесса урегулирования на Украине в связи с этим инцидентом.

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Напомним, ранее СК возбудил дело о теракте после удара по автобусу в ДНР, следовавшего из Подольска в Симферополь. Погибли восемь человек. В МИД РФ пообещали Киеву жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.

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Наталья Демьянова
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