При атаке Ирана на Кувейт пострадали 63 человека
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В результате удара иранских беспилотников и ракет по Кувейту ранения получил 63 человека. Об этом сообщил Минздрав эмирата, уточнив, что среди пострадавших — сотрудники международного аэропорта и пассажиры.
К месту происшествия оперативно направили 25 карет скорой помощи. Врачи зафиксировали у раненых переломы и черепно-мозговые травмы, в наиболее тяжёлых случаях медикам пришлось ампутировать конечности.
Семерых пострадавших уже прооперировали. Есть ли среди них иностранные туристы, официально не уточняется. О погибших в сообщении минздрава не говорится.
Напомним, международный аэропорт Кувейта приостановил отправку и приём всех воздушных судов после того, как удару подвергся пассажирский терминал Т1. Налёт иранских дронов привёл к серьёзным материальным разрушениям. Вооружённые силы государства приведены в полную боеготовность и продолжают мониторинг ситуации. В результате атаки, по последним данным, погиб один человек.
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