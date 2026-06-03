При атаке Ирана на Кувейт пострадали 63 человека

В результате удара иранских беспилотников и ракет по Кувейту ранения получил 63 человека. Об этом сообщил Минздрав эмирата, уточнив, что среди пострадавших — сотрудники международного аэропорта и пассажиры.

К месту происшествия оперативно направили 25 карет скорой помощи. Врачи зафиксировали у раненых переломы и черепно-мозговые травмы, в наиболее тяжёлых случаях медикам пришлось ампутировать конечности.

Семерых пострадавших уже прооперировали. Есть ли среди них иностранные туристы, официально не уточняется. О погибших в сообщении минздрава не говорится.