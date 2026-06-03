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Война на Ближнем Востоке

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Регион
3 июня, 13:47

При атаке Ирана на Кувейт пострадали 63 человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Curioso.Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Curioso.Photography

В результате удара иранских беспилотников и ракет по Кувейту ранения получил 63 человека. Об этом сообщил Минздрав эмирата, уточнив, что среди пострадавших — сотрудники международного аэропорта и пассажиры.

К месту происшествия оперативно направили 25 карет скорой помощи. Врачи зафиксировали у раненых переломы и черепно-мозговые травмы, в наиболее тяжёлых случаях медикам пришлось ампутировать конечности.

Семерых пострадавших уже прооперировали. Есть ли среди них иностранные туристы, официально не уточняется. О погибших в сообщении минздрава не говорится.

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Напомним, международный аэропорт Кувейта приостановил отправку и приём всех воздушных судов после того, как удару подвергся пассажирский терминал Т1. Налёт иранских дронов привёл к серьёзным материальным разрушениям. Вооружённые силы государства приведены в полную боеготовность и продолжают мониторинг ситуации. В результате атаки, по последним данным, погиб один человек.

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Юрий Лысенко
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