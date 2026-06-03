ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 13:59

Журналист BBC обещал осветить теракт ВСУ в Енакиеве после слов Захаровой

Стив Розенберг. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Стив Розенберг. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Корреспондент британской телерадиокомпании Би-би-си Стив Розенберг на полях Петербургского международного экономического форума пообещал официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой осветить удар украинских войск по Енакиеву. До этого дипломат поинтересовалась у западного журналиста, почему его канал отказывается рассказывать о преступлениях киевского режима.

«Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», ответил он на вопрос ТАСС.

При этом журналист отказался называть случившееся терактом. Свою позицию он объяснил тем, что Би-би-си якобы не использует этот термин в принципе нигде в мире. — ответил он.

На месте атаки на автобус в Енакиеве появился стихийный мемориал
На месте атаки на автобус в Енакиеве появился стихийный мемориал

Напомним, атаку совершили сегодня утром с помощью ударного беспилотника. Согласно последним данным, количество погибших достигло восьми человек, ещё 11 пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о трагедии.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Журналисты
  • Мария Захарова
  • ПМЭФ-2026
  • Терроризм
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar