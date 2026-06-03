Корреспондент британской телерадиокомпании Би-би-си Стив Розенберг на полях Петербургского международного экономического форума пообещал официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой осветить удар украинских войск по Енакиеву. До этого дипломат поинтересовалась у западного журналиста, почему его канал отказывается рассказывать о преступлениях киевского режима.

«Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня», — ответил он на вопрос ТАСС.

При этом журналист отказался называть случившееся терактом. Свою позицию он объяснил тем, что Би-би-си якобы не использует этот термин в принципе нигде в мире. — ответил он.

Напомним, атаку совершили сегодня утром с помощью ударного беспилотника. Согласно последним данным, количество погибших достигло восьми человек, ещё 11 пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о трагедии.