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3 июня, 14:25

В Британии обвинили Киев в эскалации конфликта после налёта дронов на Петербург

Британский политик Фергюсон: Атака ВСУ на Петербург грозит эскалацией конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Kovalchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Kovalchuk

Атака на Санкт-Петербург в канун старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является провокацией с целью эскалации конфликта. Такую точку зрения озвучил британский политик Джим Фергюсон в соцсети X.

По его словам, в данном случае имеет место тщательно выверенный политический посыл. Каждый новый виток обострения, как подчеркнул Фергюсон, лишь ещё больше поднимает ставки в конфликте.

«Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше», — заключил он.

«Все знают»: На Западе заявили о прямом участии стран Балтии в атаках на Петербург
«Все знают»: На Западе заявили о прямом участии стран Балтии в атаках на Петербург

Напомним, силы ПВО отразили налёт ВСУ на инфраструктуру Санкт-Петербурга сегодня утром. В Ленобласти было уничтожено 50 дронов противника. В результате атаки пострадали несколько человек, им оказывается вся необходимая помощь. Техногенные последствия налёта уже устранены.

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Вероника Бакумченко
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