В Британии обвинили Киев в эскалации конфликта после налёта дронов на Петербург
Британский политик Фергюсон: Атака ВСУ на Петербург грозит эскалацией конфликта
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Атака на Санкт-Петербург в канун старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является провокацией с целью эскалации конфликта. Такую точку зрения озвучил британский политик Джим Фергюсон в соцсети X.
По его словам, в данном случае имеет место тщательно выверенный политический посыл. Каждый новый виток обострения, как подчеркнул Фергюсон, лишь ещё больше поднимает ставки в конфликте.
«Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше», — заключил он.
Напомним, силы ПВО отразили налёт ВСУ на инфраструктуру Санкт-Петербурга сегодня утром. В Ленобласти было уничтожено 50 дронов противника. В результате атаки пострадали несколько человек, им оказывается вся необходимая помощь. Техногенные последствия налёта уже устранены.
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