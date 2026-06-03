В Британии обвинили Киев в эскалации конфликта после налёта дронов на Петербург

Атака на Санкт-Петербург в канун старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) является провокацией с целью эскалации конфликта. Такую точку зрения озвучил британский политик Джим Фергюсон в соцсети X.

По его словам, в данном случае имеет место тщательно выверенный политический посыл. Каждый новый виток обострения, как подчеркнул Фергюсон, лишь ещё больше поднимает ставки в конфликте.

«Реальная опасность заключается не в том, что произошло сегодня, а в том, что будет дальше», — заключил он.