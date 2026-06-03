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3 июня, 14:25

Рябков: За атакой на Петербург видим целую группу спонсоров Киева

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков решительно осудил попытки Киева нанести удары по инфраструктуре Санкт-Петербурга в перый день проведения международного экономического форума. Об этом дипломат заявил, отвечая на вопрос Life.ru в кулуарах ПМЭФ-2026.

«Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и ни коим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь. Но эти попытки обречены на провал», — сказал он.

Видео © Life.ru

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Напомним, 3 июня киевский режим совершил попытку атаки на объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадали несколько человек. Был развёрнут оперативный штаб и привлечены экстренные службы. При этом сегодня — первый день ПМЭФ-2026. Однако глава ГРУ Игорь Костюков заверил, что безопасности Петербургского международного экономического форума ничего не угрожает.

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Александра Вишнякова
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