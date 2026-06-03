Рябков заявил, что Россия и США не обсуждают новый раунд консультаций

Россия и США сейчас не обсуждают даты нового раунда консультаций по так называемым раздражителям в отношениях. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам на полях ПМЭФ.

На видео Рябков отвечает на вопросы прессы в кулуарах форума. По его словам, сам раунд консультаций всё равно состоится, но говорить о сроках пока рано.

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«Нет, мы сейчас даты не обсуждаем. Мы смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня, потому что важные для нас вопросы подвисают», — сказал замминистра.

Рябков пояснил, что технические и более мелкие темы, по которым возможен прогресс, не требуют отдельного специализированного раунда. Их, по его словам, можно прорабатывать по рабочим каналам.

«Раунд проведем в любом случае. Пока рано говорить о сроках», — добавил дипломат.

Речь идёт о консультациях по проблемным вопросам в российско-американских отношениях. Такие темы в дипломатической практике часто называют «раздражителями»: это вопросы, которые мешают нормальной работе каналов связи и требуют отдельного обсуждения.