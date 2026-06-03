«Перевод с птичьего чиновничьего языка»: В РАСО создали комитет по социальной архитектуре

На ПМЭФ Российская ассоциация по связям с общественностью объявила о создании Комитета по социальной архитектуре. Возглавил новую структуру известный политконсультант и глава агентства Actor Дмитрий Еловский. Он эксклюзивно для Life.ru раскрыл подробности о деятельности нового комитета.

Еловский — о новом комитете. Видео © Life.ru

«Российская ассоциация по связям с общественностью практически первая откликнулась на предложение администрации президента. И на ту модель, которую анонсировали, управленческую, которая называется «социальная архитектура». РАСО поддержала эту инициативу и всячески способствовала её развитию в последний год. Так как задач стало больше, то и масштаб задач стал больше. Мы создали комитет по социальной архитектуре внутри РАСО», — сказал Еловский.

Суть же социальной архитектуры, как пояснил Еловский, проста: прежде чем что-то строить или менять, нужно сначала спросить у людей, чего они хотят, услышать этот запрос, а затем правильно объяснить людям свой план и образ будущего. Огромное количество проектов проваливается именно потому, что чиновники не могут перевести казённый язык на нормальный человеческий, не опошлив при этом саму идею. Задача комитета — создать такие коммуникационные модели, при которых люди поверят в то, что им говорят, и примут предлагаемые изменения.

«Перевод с птичьего чиновничьего языка на язык простых людей. Но так, чтобы при этом не опошлить тему, не превратить её в банальность. Чтобы люди поверили в то, что им говорят. И вот это наша работа, комитет будет заниматься этими практиками», — ответил он.

Еловский подчеркнул, что в регионах накоплен огромный массив инициатив, которые по сути являются проектами социальной архитектуры. Однако им хронически не хватает партнёров и ресурсов для масштабирования. Новый комитет займётся как раз тем, что будет разрабатывать методологии, помогающие объединять такие проекты вокруг сильных игроков и выводить их на федеральный уровень. Параллельно планируется внедрить систему оценки социального эффекта, чтобы измерять, как именно и в лучшую ли сторону меняется жизнь граждан.

«Сегодня многие акторы научились делать хорошие отчёты и работать на «результат», но зачастую этот результат служит лишь самим участникам проекта, а не людям. Социальная архитектура меняет этот подход. Мы вводим категорию измеримого социального эффекта, чтобы видеть, как именно и в лучшую ли сторону меняется жизнь граждан, и уметь этот эффект считать. Сейчас комитет активно прорабатывает методологию оценки таких социальных эффектов, в первую очередь — для корпоративного сектора», — подчеркнул он.

Президент РАСО Евгений Минченко добавил, что решение о создании комитета отражает колоссальный рост значимости направления. Структура будет тесно сотрудничать с Администрацией Президента, платформой «Россия — страна возможностей», профильными институтами и комитетами внутри самой ассоциации. Параллельно запустят корпоративный и международный треки, а также серию стратегических сессий с бизнесом. Первые конкретные результаты ожидаются уже к концу текущего года.

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