Были разбужены взрывом: Пассажир автобуса в Енакиеве рассказал об атаке дрона ВСУ

Пассажиры автобуса в Енакиево в момент удара украинского дрона в основном спали и не сразу поняли, что произошло. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал пострадавший Александр.

По его словам, взрыв прогремел ближе к утру. Люди резко проснулись от мощного хлопка, сильнее всего пострадали пассажиры, сидевшие в задней части салона.

«Я немного дремал, как и многие пассажиры. Были разбужены взрывом. Те, кто находился в задней части автобуса, сильно травмировались. Остальные помогали в эвакуации, вызвали МЧС и бригады скорой помощи», — сказал он.

Александр подчеркнул, что военных среди пассажиров не было — в автобусе ехали мирные жители. После атаки жители ДНР продолжают приносить цветы к месту трагедии.

Атака произошла сегодня утром: по автобусу, который следовал из Подольска в Симферополь, ударили с помощью беспилотника. По последним данным, погибли восемь человек, ещё 11 пострадавших доставили в больницы. О трагедии доложили президенту России Владимиру Путину. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В МИД РФ заявили, что Киев ждёт жёсткий ответ, а омбудсмен Яна Лантратова назвала действия ВСУ бесчеловечным преступлением.