Создатель «Дневника Хача» рассказал, как американцы воспринимают выходцев из России

Блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-проекту «Дневник Хача», рассказал на полях ПМЭФ, как американцы относятся к россиянам. До этого он эмигрировал в США, но затем вернулся в Россию. Его слова передаёт Lenta.ru.

По словам Сардарова, в целом жители США воспринимают выходцев из России позитивно. Он объяснил это тем, что многие американцы не слишком интересуются политикой и не переносят её на бытовое общение.

При этом стереотипов, как отметил автор «Дневника Хача», всё ещё хватает. В частности, русский акцент в США нередко считают грубым, а самих россиян — жёсткими. Сардаров также заявил, что американцы обычно не отличают россиян от украинцев. Однако, по его мнению, соцсети помогают современным людям лучше сопротивляться шаблонному восприятию.

Ранее представитель США на ПМЭФ признался в любви к России. Глава Комиссии по изящным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа Родни Мимс Кук-младший заявил, что с детства испытывает тёплые чувства к нашей стране.