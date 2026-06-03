Американский блогер призвал показывать правду о России за рубежом

Американский блогер-журналист Кристофер Хелали заявил на ПМЭФ, что реальность жизни россиян отличается от того, что транслируют западные медиа. По его мнению, ключевая роль иностранных блогеров заключается в раскрытии истинной картины и разрушении стереотипов.

«Молодые люди тянутся к этим платформам. Наша первая обязанность, самая главная, это показывать правду, предоставлять разные точки зрения», — сказал он во время дискуссии.

По словам Хелали, многие на Западе видят Россию через мейнстримовые медиа, где страну часто показывают односторонне. Он отметил, что вместо образа холодных людей иностранцы при личном общении встречают гостеприимство, объятия, баню и большое число праздников. Роль гражданских журналистов блогер назвал общественной дипломатией.

«Это наш долг – показывать реальность, разрушать стены между людьми, стены, которые создают предубеждения и стереотипы», — считает он.

Хелали также рассказал о поездке в Старобельск, где ему показали последствия удара украинских беспилотников по студенческому общежитию.

Ранее блогер, известный по YouTube-проекту «Дневник Хача», рассказал на полях ПМЭФ, как американцы относятся к россиянам. По словам Амирана Сардарова, в целом жители США воспринимают выходцев из России позитивно.