Уйти в монастырь, чтобы спастись от соцсетей: Дугин поддержал молодёжь в её стремлении к аскезе

На полях Петербургского международного экономического форума философ Александр Дугин заявил, что полностью одобряет фрикшн-максинг — свежую тенденцию в молодёжной среде, суть которой сводится к намеренному отказу от всех удобств, порождённых современным обществом, чтобы обрести власть над собственной судьбой и выйти на уровень подлинного бытия. Его слова приводит «Лента.ру».

В ходе беседы у философа поинтересовались, может ли этот тренд оказаться долгоживущим и какая участь ждёт ранее популярные веяния — избинг и монастыринг, которые тоже предполагают опрощение через жизнь вне города или в монашеских стенах. Дугин ответил, что все перечисленные явления ему симпатичны.

По его мнению, за ними кроется не просто дань моде, а глубокое стремление человека не потерять своё лицо в эпоху тотальной унификации, экспансии огромных корпораций и диктата соцсетей.

«Уйти в монастырь, противодействовать технологической цивилизации, искать опору в собственном бытии — это прекрасно. Это можно назвать трендом, поиском трудностей, а можно — просто сохранением человеческого достоинства», — сказал он.

Ранее на полях ПМЭФ Александр Дугин назвал искусственный интеллект страшной угрозой, которую способен осознать только знающий природу опасности человек. Философ добавил, что машины призваны заменить бездельников и лоботрясов из различных ведомств, ведь если человека можно заместить техникой, то он сам — машина, и его не жалко. При этом Дугин подчеркнул: голос немногих подлинных специалистов по парадигмам сознания важнее всех прочих в этом споре.