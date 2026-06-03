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Регион
3 июня, 16:37

«Вышел на замену, не размявшись»: Губернатор Ленобласти рассказал, почему теперь передвигается на костылях

Появившийся на ПМЭФ на костылях Дрозденко разорвал ахилл на волейболе

Обложка © 78.ru

Обложка © 78.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко появился на ПМЭФ на костылях. Причина – травма, полученная в волейбольном матче. Он рассказал, что спешил на игру с друзьями после работы, но из-за задержки вышел на площадку без разминки.

«Игра уже шла, и вышел на замену на площадку, не размявшись. И разрыв ахиллова сухожилия и мышц. Сделали операцию. Ну ничего страшного, всё нормально», цитирует губернатора телеграм-канал «Кровавая барыня».

Теперь ему предстоит восстановление, которое займёт около месяца. Несмотря на травму, Дрозденко продолжил рабочую программу на форуме.

Начальник ГРУ Костюков заявил, что безопасности ПМЭФ ничего не угрожает
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Напомним, что Дрозденко недавно перенёс операцию, но больничный брать не стал. На ПМЭФ в этом году он планирует подписать контракты на сумму около 350 миллиардов рублей. Основные соглашения ожидаются в среду и четверг, когда, по словам губернатора, участие в форуме обходится дешевле, чем в день пленарного заседания.

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Полина Никифорова
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