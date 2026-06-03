«Вышел на замену, не размявшись»: Губернатор Ленобласти рассказал, почему теперь передвигается на костылях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко появился на ПМЭФ на костылях. Причина – травма, полученная в волейбольном матче. Он рассказал, что спешил на игру с друзьями после работы, но из-за задержки вышел на площадку без разминки.

«Игра уже шла, и вышел на замену на площадку, не размявшись. И разрыв ахиллова сухожилия и мышц. Сделали операцию. Ну ничего страшного, всё нормально», — цитирует губернатора телеграм-канал «Кровавая барыня».

Теперь ему предстоит восстановление, которое займёт около месяца. Несмотря на травму, Дрозденко продолжил рабочую программу на форуме.

Напомним, что Дрозденко недавно перенёс операцию, но больничный брать не стал. На ПМЭФ в этом году он планирует подписать контракты на сумму около 350 миллиардов рублей. Основные соглашения ожидаются в среду и четверг, когда, по словам губернатора, участие в форуме обходится дешевле, чем в день пленарного заседания.