За 30 лет журналист Зайпель полностью пересмотрел своё представление о России

На полях Петербургского международного экономического форума немецкий журналист и биограф российского президента Хуберт Зайпель поделился с «Лентой.ру» своими впечатлениями от визита в Россию.

Свою первую неделю в РФ Зайпель провёл в январе 1992 года. Журналист признаётся, что хотел воочию увидеть, как живёт страна после развала Советского Союза. В памяти прежде всего остались холод и почти полное отсутствие кофе в Москве.

Зайпель решил вернуться в Россию через 30 лет. За это время, по его словам, изменились и его представления о стране, и она сама.

Ранее в Германии из союза журналистов исключили немецкого публициста и тележурналиста Хуберта Зайпеля. Того самого, который написал книгу о президенте РФ Владимире Путине. Главной причиной исключения стало якобы получение гонорара из РФ. В заявлении союза утверждается, что «выплаты противоречат всем правилам журналистской честности и профессионализма». При этом союз никак не пояснил, на основании каких конкретно критериев он выдвинул заключение об этом гонораре.