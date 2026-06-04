Депутат АдГ поблагодарил Дмитриева за встречу на ПМЭФ

Заместитель руководителя фракции «Альтернативы для Германии» в Бундестаге Маркус Фронмайер поблагодарил спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева за встречу на ПМЭФ. Политик заявил о важности прямого диалога между странами.

Фронмайер занимает должность внешнеполитического эксперта фракции АдГ. После встречи он написал в соцсети X, что в нынешних условиях разговор между сторонами имеет особое значение.

«Спасибо, Кирилл. Был рад нашей встрече. В то время, когда многие, кажется, предпочитают конфронтацию разговору, искренний диалог важен как никогда. Настоящий прогресс начинается тогда, когда люди готовы говорить друг с другом, а не друг о друге», — написал Фронмайер.

Депутат также выразил признательность за возможность узнать о текущих усилиях по достижению мира на Украине. По его словам, публичные дискуссии часто строятся на предположениях, а не на прямом обмене мнениями. Фронмайер отметил, что, по его впечатлению, возможности для достижения мира существуют. Он считает, что их нужно изучать серьёзно и последовательно.

Политик также заявил, что рассчитывает продолжить обмен мнениями. В будущем он надеется на расширение такого формата до трёхстороннего диалога.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев провёл встречу с Маркусом Фронмайером на полях ПМЭФ. Он сообщил об обсуждении экономического взаимодействия с Германией. Отдельной темой стало возможное возобновление делового диалога между Россией, ФРГ и США.