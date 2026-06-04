Документ Вашингтона и Еревана по редкоземельным минералам должен насторожить граждан Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ.

Дипломат отметила, что соглашение показывает реальные интересы Вашингтона. По её словам, речь идёт не только о политическом сближении, но и о доступе к редкоземельным ресурсам.

«Но есть и то, что действительно должно настораживать и настораживает самих граждан Армении. Это рамочный документ по редкоземельным ископаемым. Это со всей очевидностью показывает, где находятся истинные интересы Соединённых Штатов Америки», — сказала Захарова.

Армения и США в конце мая подписали устав всеобъемлющего стратегического партнёрства. Стороны также заключили договоры по поставкам, добыче и переработке редкоземельных минералов. Кроме того, страны оформили рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного процветания».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предупредил о последствиях сближения Армении с Евросоюзом. Он заявил, что Россия не станет оплачивать выход Еревана из кризиса, который, по его словам, последует за переходом на европейские стандарты. Шойгу отметил, что экономика Армении структурно связана с российским рынком, а попытки представить новый курс как диверсификацию фактически ведут к разрыву связей с Москвой. Он также указал, что Брюссель не готов брать на себя реальные расходы, включая разницу в цене газа, который на 84% поступает из России.