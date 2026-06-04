Ксения Шойгу: Забег «Борись и побеждай» на ПМЭФ собрал 2500 человек

Около 2500 человек принимает участие в утреннем забеге «Борись и побеждай» в центре Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ. Об этом Life.ru сообщила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Ксения Шойгу рассказала о 2500 участниках забега на ПМЭФ. Видео © Life.ru

По её словам, забег на 5 км по центру города стал частью спортивной программы форума. Старт и финиш расположили на площади Исаакиевского собора, а маршрут прошёл вдоль Адмиралтейской набережной и исторических достопримечательностей Петербурга.

«У меня есть ощущение того, что если человек встал в 5.30, приехал сюда к 6, и собирается пробежать 5 километров по центру Санкт-Петербурга, то, во-первых, его уже ничем не напугать, во-вторых, он абсолютно точно готов к бодрому деловому дню и даже, наверное, к нескольким дням», — сказала Шойгу.

Она отметила, что к раннему старту присоединяется всё больше участников. В этом году погода оказалась комфортной для бегунов: спокойной и прохладной. В прошлом году забег проходил под дождём.

По словам Шойгу, число участников забега растёт на 20% год к году. Руководитель проекта «Лига героев» считает этот показатель значительным и допускает, что спортивную программу форума можно расширить.

На утренний забег ПМЭФ в Петербурге вышли 2500 человек. Видео © Life.ru

«Мы прирастаем 20% от количества участников год к году. Это очень большой рост. Я думаю, что любой бизнес позавидует 20% росту год к году. И мне кажется, что мы продолжим расти, а следовательно, может быть, надо будет делать такой вечерний забег или другие спортивные мероприятия для того, чтобы гости форума не только бодрились перед стартом, но ещё и расслаблялись после долгого трудового дня», — сказала она.

Напомним, ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия. Программа: более 150 сессий. Участники: Китай, Бразилия, Филиппины, Монголия, КНДР и др.