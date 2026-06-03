Завершился турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026»

Традиционно в числе 16 видов спорта, входящих в состав спортивных игр ПМЭФ-2026, присутствует конный турнир. Ежегодно событие приобретает больший размах, привлекает новых спортсменов — как профессионалов, так и любителей, — а также партнёров. Одна из важных для нас задач в сфере непосредственно конного спорта — не только расширить количество участников и партнёров, но и развивать отрасль посредством взаимодействия с государством, спортивным и бизнес-сообществом. В этом году в программу по конному спорту добавилась дисциплина выездка, и на будущий год мы будем стараться ещё расширить перечень дисциплин, а также добавить дискуссионную и образовательную составляющую. Мы разрабатываем маршрут с посещением конных заводов, ипподромов, объектов конного наследия. И первое мероприятие будет в рамках форума «Путешествуй» в Москве уже на следующей неделе.