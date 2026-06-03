Завершился турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026»
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3 июня состоялся турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026» — одно из самых зрелищных мероприятий спортивных игр Форума, которое уже почти 10 лет сопровождает события ведущей международной деловой площадки. Об этом стало известно Life.ru.
В турнире приняли участие ведущие спортсмены Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главную награду программы забрала участница из Санкт-Петербурга Елизавета Писарева, которой торжественно вручили «Кубок ПМЭФ-2026».
Традиционно в числе 16 видов спорта, входящих в состав спортивных игр ПМЭФ-2026, присутствует конный турнир. Ежегодно событие приобретает больший размах, привлекает новых спортсменов — как профессионалов, так и любителей, — а также партнёров. Одна из важных для нас задач в сфере непосредственно конного спорта — не только расширить количество участников и партнёров, но и развивать отрасль посредством взаимодействия с государством, спортивным и бизнес-сообществом. В этом году в программу по конному спорту добавилась дисциплина выездка, и на будущий год мы будем стараться ещё расширить перечень дисциплин, а также добавить дискуссионную и образовательную составляющую. Мы разрабатываем маршрут с посещением конных заводов, ипподромов, объектов конного наследия. И первое мероприятие будет в рамках форума «Путешествуй» в Москве уже на следующей неделе.
За десять лет Фондом Росконгресс проведено более сотни турниров и обучающих конноспортивных программ в различных городах России, направленных на развитие конного спорта. Поддержка конкурса, оказываемая Фондом, направлена на популяризацию отрасли и привлечение внимания к решению проблемных задач в сфере конного спорта, а также к поиску и реализации новых проектов.
Петербургский международный экономический форум пройходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия. Программа: более 150 сессий. Участники: Китай, Бразилия, Филиппины, Монголия, КНДР и др.
Китайские СМИ активно освещают Петербургский международный экономический форум, который открылся 3 июня. В отличие от части западных изданий, где акцент сместился на атаки беспилотников и военную повестку, китайская подача выглядит более нейтральной и дружественной. В материале говорится, что форум собрал около 20 тысяч представителей политики, бизнеса и академической среды из более чем 100 стран. Отдельно китайские журналисты выделяют тему форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе заявлены более 170 сессий и свыше 300 деловых мероприятий.
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