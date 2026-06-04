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4 июня, 08:34

«Я не против вспышек»: Захарова отказалась подстраиваться под модные тренды

Захарова заявила, что не будет носить трендовые вещи, которые ей не по вкусу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мария Захарова заявила, что не будет слепо подчиняться модным веяниям, если они ей чужды. Об этом официальный представитель МИД РФ рассказала в интервью «Ленте.ру» на ПМЭФ.

«Я не против, знаете, вспышек [в индустрии моды], но я никогда не буду делать выбор в пользу того, что исключительно является трендом, если мне это не нравится», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что никогда не откажется от «нетрендовых» вещей, которые действительно ей нравятся.

Историка моды Александра Васильева могут признать иноагентом
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Кстати, хлопковая куртка от Saint Laurent признана самым желанным предметом гардероба в мире по итогам первого квартала 2026 года. Рейтинг составили эксперты платформы Lyst, изучающей покупательское поведение в модной индустрии.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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