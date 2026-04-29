Мир моды сошёл с ума по хлопковой куртке за 100 тысяч рублей

Хлопковая куртка Saint Laurent стала самой желанной одеждой в мире по итогам первого квартала 2026 года. Такой рейтинг составили эксперты платформы Lyst, которая анализирует поведение покупателей в фэшн-индустрии.

В подборку вошли вещи и обувь, которые вызвали самый заметный интерес у пользователей. При составлении рейтинга учитываются поисковые запросы, просмотры, покупки и активность вокруг брендов. На втором месте оказались зелёные туфли Chanel с тиснением под крокодила. Их стоимость составляет 1450 долларов, что примерно равно 109 тысячам рублей.

Третью строчку заняла куртка Adidas в китайском стиле. Модель выделяется молнией по всей длине и декоративными пуговицами-узлами. В топ-5 также вошли кожаные туфли на шнуровке Celine и драпированное атласное платье Vivienne Westwood.

Рейтинг показывает, что в модной повестке сейчас соседствуют сразу несколько направлений: лаконичный люкс, яркая обувь, спортивные бренды с этническими отсылками и узнаваемые вечерние силуэты.