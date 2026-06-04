«Знание» и «ФедералПресс» объединят усилия для популяризации достижений России

Российское общество «Знание» и РИА «ФедералПресс» договорились о совместной просветительской работе и реализации проектов, рассказывающих о достижениях страны. Соглашение подписали на ПМЭФ глава «Знания» Максим Древаль и гендиректор медиахолдинга Надежда Плотникова.

Стороны будут проводить лекции, тренинги, семинары, обмениваться методическими и информационными материалами.

«Знание» постоянно работает над тем, чтобы о нашем контенте и просветительских инициативах узнало как можно больше россиян. Мы видим, насколько объективная, важная и глубокая информация востребована сегодня. Соглашение с медиахолдингом «ФедералПресс» откроет возможности для реализации совместных инициатив и популяризации просветительской деятельности», – пояснил Древаль.

Партнёры намерены освещать исторические события и общественно значимые темы, развивать экспертное и лекторское сообщество, привлекать специалистов к просветительским проектам и расширять аудиторию.

Для РИА «ФедералПресс» заключение этого соглашения — стратегически важный этап. По словам Плотниковой, её команда трудится над тем, чтобы воспитать у людей гордость за родную страну и её успехи.

Общество «Знание» и РИА «ФедералПресс» уже сотрудничают: холдинг второй год подряд — информационный партнёр премии «Знание.Премия», а также поддерживал марафоны и конкурс «Знание.Лектор».

Напомним, что прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ-2026. Для гостей там придумали весьма необычное меню. К примеру, гостям предлагают кофе под названием «Закат Европы», коктейль «Апероль Мерц» и воду «Северный поток – 3» с газом.