Шанс для провинции: Life.ru узнал, как малые города России могут стать новой «Кремниевой долиной»

Малые города России могут стать площадками для высокотехнологичных рынков полного цикла — от разработки до сбыта. Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии для Life.ru на полях ПМЭФ-2026 объяснил, как дроны, агротех и IT меняют жизнь провинции и почему бизнесу нужны «регуляторные песочницы».

Малые города в России однозначно могут стать площадками для новых высокотехнологичных рынков полного цикла, если развитие будет строиться вокруг конкретной специализации территории. Полный цикл появляется тогда, когда на одной территории есть заказчик, разработчик, испытательная база, производство, сервисное обслуживание, подготовка кадров и рынок сбыта. Без этой связки город получает отдельные проекты, а с такой связкой появляется новая экономическая среда. Алексей Говырин Депутат Госдумы

У каждого малого города должен быть свой производственный и технологический профиль, связанный с реальной экономикой региона: приборостроение, агротех, беспилотные системы, медицинские изделия, новые материалы, коммунальные технологии или цифровые сервисы. Смысл «регуляторной песочницы» — дать новой технологии пройти испытание в реальных условиях без многолетнего ожидания изменений федерального законодательства. При этом эксперимент обязан иметь измеримый итог: сокращение сроков подключения к сетям, запуск производства, снижение аварийности, рост числа рабочих мест.

Практика регионов показывает: бизнес пойдёт в такие режимы, если увидит практическую выгоду — быстрый отбор заявок, сопровождение региона, доступ к льготному финансированию, помощь с сертификацией и выходом на заказчиков. Особенно важна защита добросовестного участника эксперимента. Государство, в свою очередь, ждёт от инвестора не абстрактного присутствия, а конкретных рабочих мест, налогов, новых компетенций и кооперации с местными компаниями.

«Главная задача малых городов — стать территориями практической сборки новых решений. Мы видим большие успехи в Доброграде Владимирской области, в Ивановской области, в Татарстане. Там, где правовой режим соединён с инфраструктурой, кадрами, заказом и инвестициями, комфортной средой для жизни, малый город получает шанс стать полноценной точкой технологического роста», — резюмировал эксперт.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ заявил: ведомство готово «подставить плечо» регионам в сложной бюджетной ситуации, помогая не только деньгами, но и управленческими решениями. По его данным, на 1 июня доходы субъектов выросли на 5,3%, а Минфин работает над упрощением механизма списания долгов для регионов.