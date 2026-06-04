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4 июня, 10:51

«Не охладить пыл, а одобрить удары»: Политолог раскрыл цель визита генсека НАТО в Киев

Политолог Скориков: Рютте прибыл в Киев похвалить Зеленского за удары по РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Генсек НАТО Марк Рютте приехал в Киев не для того, чтобы остудить пыл Владимира Зеленского, а чтобы поддержать удары Украины. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал эксперт Института стран СНГ, завотделом Украины Иван Скориков.

«Была странная версия, что Рютте экстренно прибыл в Киев, чтобы убедить Зеленского не бить по Питеру в дни проведения там форума. Но визит генсека НАТО в украинскую столицу нигде не был анонсирован, он демонстративный»,указал собеседник в беседе с kp.ru.

Эксперт уверен, что глава альянса одобрил нанесённые ранее по России удары. Аналитики подтверждают: атаки на Ленинградскую область велись не с украинской территории, а со стороны Финского залива — с мест, которые контролируют страны НАТО.

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Напомним, утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся массированной атаке беспилотников. Удары были нанесены по объектам инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. Дроны двигались через Финский залив в сторону Ленинградской области, предположительно со стороны Прибалтики.

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Владимир Озеров
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