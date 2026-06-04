«Не охладить пыл, а одобрить удары»: Политолог раскрыл цель визита генсека НАТО в Киев

Генсек НАТО Марк Рютте приехал в Киев не для того, чтобы остудить пыл Владимира Зеленского, а чтобы поддержать удары Украины. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал эксперт Института стран СНГ, завотделом Украины Иван Скориков.

«Была странная версия, что Рютте экстренно прибыл в Киев, чтобы убедить Зеленского не бить по Питеру в дни проведения там форума. Но визит генсека НАТО в украинскую столицу нигде не был анонсирован, он демонстративный», — указал собеседник в беседе с kp.ru.

Эксперт уверен, что глава альянса одобрил нанесённые ранее по России удары. Аналитики подтверждают: атаки на Ленинградскую область велись не с украинской территории, а со стороны Финского залива — с мест, которые контролируют страны НАТО.