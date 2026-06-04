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4 июня, 10:42

Львова-Белова сообщила о канале связи с Украиной по детям

Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Обложка © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Россия и Украина выстроили канал коммуникации по вопросу воссоединения детей с семьями. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По её словам, российская сторона взаимодействует с аппаратом украинского уполномоченного по правам человека.

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«У нас канал коммуникаций выстроен с украинской стороной, с аппаратом уполномоченного по правам человека мы взаимодействуем. Регулярно проводятся видеосовещания, когда мы определяем нашу дальнейшую совместную работу по этому вопросу», — сказала Львова-Белова.

Она подчеркнула, что работа ведётся в гуманитарном ключе и по поручению президента России Владимира Путина.

«Мы работаем в гуманитарном ключе, это то, о чем говорил президент. По его поручению работа ведется. Мы стараемся убирать вообще политику из этой темы и действовать только в интересах семьи и ребенка», — добавила детский омбудсмен.

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Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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Марина Фещенко
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