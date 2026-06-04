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4 июня, 11:21

В России впервые оценят биологический возраст граждан — исследование начнётся летом

Эндокринологический центр и «Промомед» изучат биологический возраст россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

НМИЦ эндокринологии им. академика Дедова и фармкомпания «Промомед» объединяют усилия для реализации крупного проекта. Цель – исследование биологического возраста и метаболического здоровья россиян. Соглашение подписано на полях ПМЭФ.

Документ оформили директор учреждения, академик РАН Наталья Мокрышева и председатель совета директоров «Промомеда» Пётр Белый. В рамках работы эксперты выяснят, как масса тела влияет на скорость старения организма в разных возрастных группах. Также они проанализируют генетические маркеры преждевременного износа систем.

Исследование стартует летом 2026 года. Оно охватит несколько регионов, которые подберут с учётом этнического и демографического состава населения. Специалисты оценят, насколько граждане привержены здоровому образу жизни, а также эффективность действующих профилактических программ.

Отдельное внимание уделят связи ожирения с метаболическим и репродуктивным здоровьем. Кроме того, полученные данные лягут в основу научной базы для персонализированного назначения лекарственной терапии. Результаты помогут врачам в рутинной диагностике ускоренного старения.

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Ранее Life.ru писал, что кандидат медицинских наук Айна Кузумова рассказала: после 50 лет при УЗИ желчного пузыря можно не пугаться увеличения органа до 60 мл, утолщения стенки до 3,6 мм, сладжа, спаек, птоза и холестероза, если нет признаков воспаления и нарушения оттока желчи. Однако любые находки на УЗИ она советует оценивать вместе с клинической картиной и при наличии болей или проблем с пищеварением обращаться к врачу.

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Дарья Денисова
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