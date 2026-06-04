Кардинальных налоговых реформ в России не предвидится, заявил Силуанов

Российская налоговая система находится на этапе стабилизации, заявил глава Минфина Антон Силуанов на полях ПМЭФ. В студии «Известий» он подчеркнул, что после значительных изменений, произошедших два года назад, дальнейших кардинальных реформ не предвидится.

«Кардинальных, ещё раз повторюсь, таких изменений, как это было два года назад, таких предложений готовить не будут», — сказал Силуанов.

Министр уточнил, что возможны лишь отдельные корректировки и предоставление льгот, но не масштабные преобразования.

Также на форуме глава Минфина рассказал, что внешний долг РФ скоро будет погашен, осталось всего 10%. По его словам, наша страна сегодня не зависит от иностранной финансовой инфраструктуры, и это позволяет чувствовать себя устойчиво даже в условиях санкций.