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4 июня, 12:45

Как в фильме «Москва слезам не верит»: Матвиенко предложила возродить «службу знакомств» на работе

Матвиенко предложила создать корпоративные «службы знакомств» для сотрудников

Обложка © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Обложка © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk

Валентина Матвиенко предложила организовать на предприятиях своеобразные «службы знакомств», которые помогали бы сотрудникам создавать семьи. С такой инициативой спикер Совета Федерации выступила на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Помните в фильме «Москва слезам не верит», когда Алентова как директор завода и депутат пришла проверять организацию, службу знакомств? И ей жалуются, говорят, что нет мужчин. Сегодня ситуация такова, где можно познакомиться друг с другом? Только в интернете. А знакомство в интернете — это небезопасная вещь», — заявила Матвиенко.

Матвиенко напомнила, как было раньше: спортивные соревнования, заводские вечера, коллективные мероприятия. Именно там начиналась «та самая химия», которая приводила к знакомствам и замужеству. Сейчас эту практику, по её мнению, необходимо возвращать.

Председатель верхней палаты призвала руководителей предприятий задуматься о создании особой корпоративной атмосферы. Она убеждена, что работодателям стоит помогать своим сотрудникам лучше узнавать друг друга и теснее общаться. Возвращение такой практики, по её мнению, могло бы дать толчок к появлению новых семей.

Дамы покинули чат: Всё меньше женщин пользуются приложениями для знакомств
Дамы покинули чат: Всё меньше женщин пользуются приложениями для знакомств

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили внести приложения для знакомств в «белые списки», чтобы они оставались доступными даже при сбоях или ограничениях связи. Именно через такие сервисы миллионы россиян сегодня находят друг друга, строят отношения и в итоге создают семьи. Особенно остро эта проблема стоит для жителей мегаполисов и молодых специалистов, которым из-за сумасшедшего ритма жизни просто некогда знакомиться вживую.

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Юлия Сафиулина
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