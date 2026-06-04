Экс-главу Минобороны Британии Уоллеса будут судить за угрозы в адрес Крыма

Генеральная прокуратура РФ передала в суд материалы уголовного дела против бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Материалы расследования уже находятся во Втором Западном окружном военном суде.

Экс-чиновника обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Речь идёт о нарушении части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России, совершенном с использованием Интернета.

По версии следствия, резонансное заявление было сделано в сентябре 2025 года. На «Варшавском форуме по безопасности» Уоллес призвал западные страны передать Киеву дальнобойные ракеты для поражения Крымского моста.

Следователи подчеркивают, что целью таких ударов политик называл создание условий, «непригодных для проживания мирного населения» на полуострове. Свои слова он озвучил публично, а видеозапись выступления распространили в социальных сетях и мессенджерах.

Поскольку обвиняемый находится за пределами юрисдикции РФ, судопроизводство в отношении него ведётся заочно. Теперь судьям предстоит рассмотреть все доказательства по существу и вынести окончательный вердикт.

Напомним, в прошлом году экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с призывом передать киевскому режиму дальнобойное оружие, чтобы «задушить Крым» и сделать полуостров «непригодным для жизни», а также нанести удары немецкими ракетами Taurus по Крымскому мосту, что вызвало резкую реакцию в России: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти заявления «глупыми» и не счёл нужным их комментировать, посол РФ в Лондоне Андрей Келин отметил, что подобные высказывания «провокационны и неприемлемы», повторяют риторику украинских неонацистов и ведут к нагнетанию антироссийской истерии, а депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал объявить бывшего британского чиновника в международный розыск как «военного преступника и пособника терроризма».