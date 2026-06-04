Капитана затонувшего под Геленджиком сухогруза приговорили к 2,5 года колонии

В Краснодарском крае осудили капитана сухогруза Seamark, который затонул в 2023 году у села Кабардинка под Геленджиком. Тогда погиб один из членов команды.

Геленджикский городской суд признал Багирова Бахмана Таги Оглы виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев в колонии-поселении. Позже краевой суд добавил ещё два года запрета на управление водным транспортом.

«Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, назначила осужденному дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению водным транспортом на срок 2 года. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов региона.

Напомним, в феврале 2023 года судно перевозило карбонат кальция из турецкого порта Искендерун в Новороссийск. 21 числа оно встало на якорь в районе Кабардинки. Капитан получил предупреждение о надвигающемся шторме, но проигнорировал его. По регламенту он должен был снять судно с якоря и увести в дрейф, однако бездействовал.

В результате крушения погиб один из моряков. Кроме того, был нанесён экологический ущерб акватории Чёрного моря и материальный ущерб владельцу сухогруза.