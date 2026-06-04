Российского моряка с танкера Tagor освободили во Франции
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Во Франции освободили из-под стражи капитана танкера Tagor, который является гражданином России. Решение приняли в Бресте, где продолжается разбирательство по эпизоду с этим судном.
В прокуратуре пояснили, что мера изменена в рамках «продолжения масштабного и сложного судебного расследования».
При этом проверка не завершена. Выход на свободу не означает, что производство по делу остановлено.
Напомним, что ВМС Франции задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по словам Макрона, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.
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