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4 июня, 09:30

Российского моряка с танкера Tagor освободили во Франции

Обложка © ТАСС / Stefan Sauer

Обложка © ТАСС / Stefan Sauer

Во Франции освободили из-под стражи капитана танкера Tagor, который является гражданином России. Решение приняли в Бресте, где продолжается разбирательство по эпизоду с этим судном.

В прокуратуре пояснили, что мера изменена в рамках «продолжения масштабного и сложного судебного расследования».

При этом проверка не завершена. Выход на свободу не означает, что производство по делу остановлено.

Франция пригрозила конфискацией танкера Tagor и тюремным сроком для капитана
Франция пригрозила конфискацией танкера Tagor и тюремным сроком для капитана

Напомним, что ВМС Франции задержали в Атлантике нефтяной танкер Tagor, который, по словам Макрона, вышел из России и находился под международными санкциями. По данным VesselFinder, судно ходит под флагом Мадагаскара, а последний заход в порт зафиксировали в Мурманске в начале мая. Капитаном танкера является гражданин России. Прокурор Бреста Стефан Келланберже сообщил о начале уголовного расследования после отказа экипажа подчиниться требованиям ВМС.

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Оксана Попова
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