Российского моряка с танкера Tagor освободили во Франции

Во Франции освободили из-под стражи капитана танкера Tagor, который является гражданином России. Решение приняли в Бресте, где продолжается разбирательство по эпизоду с этим судном.

В прокуратуре пояснили, что мера изменена в рамках «продолжения масштабного и сложного судебного расследования».

При этом проверка не завершена. Выход на свободу не означает, что производство по делу остановлено.