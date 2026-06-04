Ксения Шойгу раскрыла пол будущего ребёнка

Руководитель Федерации триатлона России и «Лиги Героев» Ксения Шойгу ждёт рождения дочери. Об этом она рассказала в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Шойгу призналась, что гендер-пати у неё не было — из-за большого объёма работы. При этом она уточнила, что в семье ждут девочку.

У Ксении Шойгу уже есть дочь Милана. По словам главы Федерации триатлона России, девочка очень ждёт пополнения в семье и уже готовится к роли старшей сестры. Недавно они вместе прошли полумарафон в Москве. Когда Ксения сказала, что они пробежали вдвоём, дочь поправила её: «Нет, мы втроём пробежали».

По словам Шойгу, Милана уже рассчитывает учить младшую сестру бегать и плавать, а также покупает ей кроссовки, хотя до этого ещё рано. Но, как отметила Ксения, ребёнка уже не остановить.

Кстати, спортивная тема на ПМЭФ в этом году звучит не только в интервью Шойгу. В центре Санкт-Петербурга прошёл утренний забег «Борись и побеждай», в котором приняли участие около 2500 человек. Дистанция составила 5 км, старт и финиш расположили на площади Исаакиевского собора, а маршрут прошёл вдоль Адмиралтейской набережной и исторических достопримечательностей города.