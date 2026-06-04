Страх с молоком матери: Беременные мыши учат дочерей бояться змей ещё до рождения
Беременные мыши учат дочерей бояться змей ещё до рождения
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Иногда урок «бойся змеи» может начаться ещё до рождения. Учёные изучили исчезающую тихоокеанскую карманную мышь и проверили, как стресс беременных самок влияет на поведение их потомства, пишет Frontiers.
В эксперименте будущих матерей знакомили с живой змеёй и неприятным стимулом. После этого исследователи наблюдали, как их детёныши реагируют на признаки опасности. Эффект оказался не одинаковым для всех. У дочерей таких самок поведение осторожности усиливалось: они вели себя более настороженно в ситуациях, связанных с хищником.
У сыновей такого результата не нашли. Их антихищническое поведение заметно не менялось, хотя матери проходили через тот же опыт до рождения потомства. Авторы считают, что это может говорить о сложной связи между стрессом матери, развитием детёнышей и будущим поведением. Но делать громкие выводы рано: исследование касается конкретного вида и конкретных условий.
Важная оговорка — усиленная осторожность не помогла мышам лучше выживать после выпуска в природу. То есть «полезное» на первый взгляд поведение не обязательно превращается в реальное преимущество.
Для сохранения исчезающих видов такие работы всё равно важны. Они помогают понять, как опыт родителей может влиять на потомство ещё до рождения — и почему в природе даже страх работает сложнее, чем кажется.
Ранее сообщалось, что в лесах Центральной и Южной Америки обитают удивительные поющие мыши Алстона, которые общаются между собой почти как люди. Эти грызуны не только выводят длинные мелодичные трели, но и проявляют редкую вежливость — дожидаются окончания «речи» сородича, не перебивая его.
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