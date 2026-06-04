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Регион
4 июня, 14:49

«Вернусь туда в ближайшие недели»: Американский журналист Хелали отправляется на СВО

ТАСС: Журналист из США Хелали заявил, что едет в зону СВО в ближайшее время

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Американский журналист-расследователь Кристофер Хелали, который уже имеет действующий контракт с Министерством обороны Российской Федерации, планирует в ближайшие недели прибыть в район проведения спецоперации. Данную информацию он раскрыл корреспондентам ТАСС на полх ПМЭФ-2026.

«Я неоднократно был в зоне СВО и вернусь в ближайшие недели», — сказал он.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это ключевое ежегодное деловое событие России в сфере экономики, которое проводится в Санкт-Петербурге начиная с 1997 года. А с 2005 года в его работе неизменно участвует президент страны.

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Ранее на полях ПМЭФ сам Хелали рассказал, что направил главе государства Владимиру Путину четырёхстраничное письмо, где описал свой вклад в Россию, работу в Донбассе и солидарность с движением русофилов. В своём тексте он также попросил предоставить ему гражданство РФ. Хелали входит в группу иностранных журналистов, посещавших ЛНР, и числится экспертом Международной ассоциации по фактчекингу.

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Вероника Бакумченко
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