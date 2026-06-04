«Вызов для безопасности»: Глава РАПУ предупредил о рисках мирового голода из-за закрытия Ормуза

Перекрытие Ормузского пролива может создать серьёзные риски для мировой продовольственной и энергетической безопасности. Такое мнение Life.ru высказал президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на полях ПМЭФ.

Глава РАПУ Гурьев заявил о рисках мирового голода при перекрытии пролива в Иране. Видео © Life.ru

«Грозит, безусловно. Безусловно, закрытие Ормузского пролива — это колоссальный вызов для мировой торговли, для продовольственной безопасности, для энергетической безопасности», — сказал он.

По словам президента РАПУ, закрытие Ормузского пролива стало бы серьёзным ударом по мировой торговле и затронуло бы прежде всего беднейшие страны и наиболее уязвимые слои населения, в том числе государства глобального Юга. Отдельно Гурьев подчеркнул, что последствия такого сценария могут носить долгосрочный характер и затронуть одновременно продовольственную и энергетическую безопасность.

Он отметил, что Россия, по его оценке, играет значительную роль в обеспечении мировых рынков энергоресурсами и продовольствием. Речь идёт, в частности, о поставках зерна, минеральных удобрений, газа и нефти, которые, как он считает, делают страну одним из ключевых игроков на глобальных рынках. При этом он добавил, что российские товары на мировом рынке сталкиваются с логистическими и другими ограничениями, которые влияют на условия торговли.

Ранее сообщалось, что на фоне перебоев в ближневосточных логистических цепочках Россия заметно нарастила импорт яблок из Бразилии. В апреле поставки фруктов из южноамериканской страны достигли максимального уровня с 2021 года. Отечественные компании во второй месяц весны ввезли яблоки на сумму около 2,2 млн долларов, что в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.