На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) газета «Вечерняя Москва» представлена на стенде правительства столицы двумя специальными выпусками. Первый номер — «Город детства» — посвящён социальным программам Москвы для гармоничного развития юных горожан.

В нём освещаются меры поддержки в сфере образования, здравоохранения, спорта, наставничества, помощи детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Для каждой столичной семьи власти выстроили целостную систему заботы: от перинатальных центров до школ, колледжей и секций.

Второй выпуск — глянцевый, под названием «Москва строится». Он приурочен к 70-летию Дня строителя, который отметят в августе 2026 года. Номер знакомит с вкладом стройотрасли в экономику города. Там можно найти актуальную статистику, ключевые принципы градостроительной политики и знаковые проекты — от транспортной инфраструктуры до роботизированного завода по производству крупногабаритных модулей для зданий.

Стенд Москвы на ПМЭФ представляет собой интерактивное пространство, где демонстрируются достижения столицы и планы на будущее в экономике, социальной сфере, транспорте, промышленности и ЖКХ.

Напомним, что прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ-2026. Для гостей там придумали весьма необычное меню. К примеру, гостям предлагают кофе под названием «Закат Европы», коктейль «Апероль Мерц» и воду «Северный поток – 3» с газом. С таким креативом подошёл телеканал RT.