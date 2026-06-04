ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 16:21

Суд в Швеции разрешил передать Киеву сухогруз Caffa, задержанный за вывоз зерна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmitri T

Суд шведского Истада разрешил передать Украине сухогруз Caffa, задержанный ещё в марте и стоящий в порту Треллеборг. Об этом сообщило агентство ТТ.

По словам прокурора Хокана Ларссона, Киев официально запросил юридическую помощь у Стокгольма. Передача стала возможной, поскольку предполагаемое преступление, которое вменяют судну, наказуемо и по шведским законам. Украинская сторона утверждает, что ранее сухогруз ходил под российским флагом и использовался для вывоза зерна.

Швеция взяла под контроль танкер, заподозренный в использовании ложного флага
Швеция взяла под контроль танкер, заподозренный в использовании ложного флага

Напомним, что сухогруз Caffa был задержан в территориальных водах Швеции в начале марта. Тогда же задержали и допросили его капитана, а прокуратура наложила арест на судно по запросу другой страны. Сам инцидент, как пояснял прокурор, Швеции напрямую не касался. Из 11 членов экипажа 10 были гражданами России, и к середине мая всех их отправили домой.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • швеция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar