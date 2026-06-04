Суд в Швеции разрешил передать Киеву сухогруз Caffa, задержанный за вывоз зерна

По словам прокурора Хокана Ларссона, Киев официально запросил юридическую помощь у Стокгольма. Передача стала возможной, поскольку предполагаемое преступление, которое вменяют судну, наказуемо и по шведским законам. Украинская сторона утверждает, что ранее сухогруз ходил под российским флагом и использовался для вывоза зерна.

Напомним, что сухогруз Caffa был задержан в территориальных водах Швеции в начале марта. Тогда же задержали и допросили его капитана, а прокуратура наложила арест на судно по запросу другой страны. Сам инцидент, как пояснял прокурор, Швеции напрямую не касался. Из 11 членов экипажа 10 были гражданами России, и к середине мая всех их отправили домой.