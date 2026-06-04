Россия не меняла позицию по Украине после саммита на Аляске, заявил Лавров

Позиция Москвы по украинскому урегулированию, зафиксированная на саммите в Анкоридже, не претерпела никаких изменений. Об этом в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Наша позиция, которую мы закрепили по американскому предложению в Анкоридже остаётся неизменной. Главное, чтобы эта позиция самими авторами инициативы продвигалась ответственно», — отметил министр.

Лавров также признался, что его сильно удивило недавнее выступление госсекретаря Марко Рубио в Конгрессе. Тот заявил, что США не могут быть нейтральными посредниками, поскольку продолжают накачивать Украину оружием. Таким образом, круг, по выражению министра, замкнулся.

Ранее Сергей Лавров выразил недоумение по поводу слов госсекретаря США Марко Рубио, который обвинил Москву в неготовности к уступкам на переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, особенно странно слышать подобное от человека, лично присутствовавшего на встрече в Анкоридже. Именно там Владимир Путин принял предложение Дональда Трампа по первоочередным шагам, позволяющим остановить боевые действия и запустить политический процесс.