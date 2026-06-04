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4 июня, 16:34

Россия не меняла позицию по Украине после саммита на Аляске, заявил Лавров

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Позиция Москвы по украинскому урегулированию, зафиксированная на саммите в Анкоридже, не претерпела никаких изменений. Об этом в интервью газете «Известия» на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Наша позиция, которую мы закрепили по американскому предложению в Анкоридже остаётся неизменной. Главное, чтобы эта позиция самими авторами инициативы продвигалась ответственно», — отметил министр.

Лавров также признался, что его сильно удивило недавнее выступление госсекретаря Марко Рубио в Конгрессе. Тот заявил, что США не могут быть нейтральными посредниками, поскольку продолжают накачивать Украину оружием. Таким образом, круг, по выражению министра, замкнулся.

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Ранее Сергей Лавров выразил недоумение по поводу слов госсекретаря США Марко Рубио, который обвинил Москву в неготовности к уступкам на переговорах по украинскому урегулированию. По его словам, особенно странно слышать подобное от человека, лично присутствовавшего на встрече в Анкоридже. Именно там Владимир Путин принял предложение Дональда Трампа по первоочередным шагам, позволяющим остановить боевые действия и запустить политический процесс.

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Юлия Сафиулина
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