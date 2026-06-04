Прооперированный после ДТП со скорой Кудряшов скоро вернётся к тренировкам

Известный российский футболист Фёдор Кудряшов, перенёсший операцию после аварии, скоро возобновит тренировки. Об этом ТАСС рассказала его представитель Елена Болотова.

По её словам, сухожилия остались целы, врачи зафиксировали только сильную рваную рану. Спортсмен в хорошем расположении духа и намерен приступить к занятиям в самое ближайшее время.