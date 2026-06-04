Прооперированный после ДТП со скорой Кудряшов скоро вернётся к тренировкам
Защитник 2Drots Фёдор Кудряшов. Обложка © РИА Новости / Виталий Невар
Известный российский футболист Фёдор Кудряшов, перенёсший операцию после аварии, скоро возобновит тренировки. Об этом ТАСС рассказала его представитель Елена Болотова.
По её словам, сухожилия остались целы, врачи зафиксировали только сильную рваную рану. Спортсмен в хорошем расположении духа и намерен приступить к занятиям в самое ближайшее время.
Напомним, Фёдор Кудряшов попал в ДТП на Кутузовском проспекте, управляя мотоциклом. В него врезалась карета скорой, которая разворачивалась на экстренный вызов через две сплошные. Футболист получил травму левого предплечья и был госпитализирован. По словам его представителя, спортсмена спасло то, что он был в шлеме и хорошей защитной экипировке. Позже Кудряшова прооперировали, операция прошла успешно.
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