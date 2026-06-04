Путин заявил о наступлении ВС РФ по всей линии соприкосновения

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По его словам, именно так сейчас выглядит реальная картина. Президент подчеркнул, что на это прежде всего и нужно обращать внимание. Наступательные действия ведутся по всему фронту.

«Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего, на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Время героев» выразил уверенность в успехе российских бойцов, которые сейчас находятся на фронте. Завершая беседу, глава государства поблагодарил участников специальной военной операции и их товарищей. Он подчеркнул, что никаких сомнений в победе нет.