Путин: Запад поставляет Киеву много БПЛА, некоторые «прорываются» в Россию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад массово поставляет Киеву беспилотники, в том числе дальнего действия. По его словам, некоторые из этих дронов, к сожалению, прорываются на российскую территорию.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путём на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже с Дональдом Трампом. По его словам, Москва безусловно хочет договариваться. Речь идёт о той самой базе, которая уже была предметно обсуждена с американским лидером. Тогда перед российской стороной ставились вопросы, по которым она могла бы пойти на определённые уступки. Путин подчеркнул, что Россия согласна на те компромиссные решения, о которых шла речь.