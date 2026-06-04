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4 июня, 17:49

Путин: Запад поставляет Киеву много БПЛА, некоторые «прорываются» в Россию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад массово поставляет Киеву беспилотники, в том числе дальнего действия. По его словам, некоторые из этих дронов, к сожалению, прорываются на российскую территорию.

«Западные спонсоры поставляют большое количество дронов», — отметил российский лидер на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

Глава государства подчеркнул, что часть из переданных беспилотников рассчитаны на дальные действия. Часть из них прорывается.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путём на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже с Дональдом Трампом. По его словам, Москва безусловно хочет договариваться. Речь идёт о той самой базе, которая уже была предметно обсуждена с американским лидером. Тогда перед российской стороной ставились вопросы, по которым она могла бы пойти на определённые уступки. Путин подчеркнул, что Россия согласна на те компромиссные решения, о которых шла речь.

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Юлия Сафиулина
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