Путин: Запад поставляет Киеву много БПЛА, некоторые «прорываются» в Россию
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад массово поставляет Киеву беспилотники, в том числе дальнего действия. По его словам, некоторые из этих дронов, к сожалению, прорываются на российскую территорию.
«Западные спонсоры поставляют большое количество дронов», — отметил российский лидер на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
Глава государства подчеркнул, что часть из переданных беспилотников рассчитаны на дальные действия. Часть из них прорывается.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путём на основе компромиссов, которые ранее обсуждались в Анкоридже с Дональдом Трампом. По его словам, Москва безусловно хочет договариваться. Речь идёт о той самой базе, которая уже была предметно обсуждена с американским лидером. Тогда перед российской стороной ставились вопросы, по которым она могла бы пойти на определённые уступки. Путин подчеркнул, что Россия согласна на те компромиссные решения, о которых шла речь.
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