Путин заявил, что под контролем ВС РФ находится 80% Запорожской области

Российские войска осуществляют контроль над 80% территории Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что процесс расширения контроля российских войск в зоне проведения специальной военной операции происходит ежедневно.

«[РФ контролирует] 80% территории Запорожской области. И этот процесс (наступление) продолжается в ежедневном режиме», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Вместе с тем Путин заявил, что российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. По словам президента, под контроль также взято свыше 85% на территории ДНР.