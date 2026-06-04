ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 17:42

Путин заявил, что под контролем ВС РФ находится 80% Запорожской области

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Российские войска осуществляют контроль над 80% территории Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что процесс расширения контроля российских войск в зоне проведения специальной военной операции происходит ежедневно.

«[РФ контролирует] 80% территории Запорожской области. И этот процесс (наступление) продолжается в ежедневном режиме», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

Вместе с тем Путин заявил, что российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. По словам президента, под контроль также взято свыше 85% на территории ДНР.

Путин: ВС РФ контролируют более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО
Путин: ВС РФ контролируют более 2,4 тысячи квадратных километров в зоне СВО

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2026
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar