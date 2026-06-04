Путин заявил, что под контролем ВС РФ находится 80% Запорожской области
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Российские войска осуществляют контроль над 80% территории Запорожской области, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что процесс расширения контроля российских войск в зоне проведения специальной военной операции происходит ежедневно.
«[РФ контролирует] 80% территории Запорожской области. И этот процесс (наступление) продолжается в ежедневном режиме», — сказал Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.
Вместе с тем Путин заявил, что российские военные полностью освободили территорию Луганской Народной Республики. По словам президента, под контроль также взято свыше 85% на территории ДНР.
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