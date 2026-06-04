Путин назвал отношения с Азербайджаном очень хорошими и добрыми

Президент России Владимир Путин охарактеризовал российско-азербайджанские отношения как «очень хорошие и добрые», отметив их стабильно высокий уровень как в экономике, так и в политике. Он подчеркнул, что это подтверждается подписанным несколько лет назад договором о стратегическом взаимодействии.

«Расцениваю [отношения РФ и Азербайджана] как очень хорошие. У нас добрые отношения с Азербайджаном всегда были и есть такие», — сказал российский лидер на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств.

Вместе с тем Путин заявил, что у Москвы есть «лишь одна просьба» к Еревану и премьер-министру Николу Пашиняну по вопросу возможного присоединения Армении к Евросоюзу. Он призвал провести референдум на эту тему нужно провести как можно скорее.