Российский президент Владимир Путин, выступая на встрече с главами крупнейших мировых информационных агентств, подчеркнул, что РФ добросовестно исполняет свои социальные обязательства перед населением. Глава государства отметил, что правительство обеспечивает индексацию пенсий и пособий, повышает минимальный размер оплаты труда, а также оказывает поддержку семьям с детьми.

«Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами», — отметил президент.

Также Путин заявил, что Россия досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности. Изначально планировалось достичь показателя в 7% только к 2030 году, но цель выполнена уже к 2025-му.