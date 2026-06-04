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4 июня, 18:34

Путин заявил о выполнении всех соцобязательств перед россиянами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин, выступая на встрече с главами крупнейших мировых информационных агентств, подчеркнул, что РФ добросовестно исполняет свои социальные обязательства перед населением. Глава государства отметил, что правительство обеспечивает индексацию пенсий и пособий, повышает минимальный размер оплаты труда, а также оказывает поддержку семьям с детьми.

«Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами», — отметил президент.

Также Путин заявил, что Россия досрочно выполнила задачу по снижению уровня бедности. Изначально планировалось достичь показателя в 7% только к 2030 году, но цель выполнена уже к 2025-му.

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Наталья Демьянова
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