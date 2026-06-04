Путин заявил, что Конституция разрешает ему баллотироваться в 2030 году
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Президент России Владимир Путин высказался о возможном участии в выборах 2030 года. По его словам, обсуждать эту тему сейчас преждевременно.
«Что касается моих решений: Конституция позволяет баллотироваться, но мне кажется, рано об этом говорить. Я даже не думаю об этом сейчас», — заявил глава государства.
Он пояснил, что перед страной стоят масштабные и острые задачи. Их необходимо решать, не отвлекаясь на предвыборные вопросы.
«Думая о будущем России», — резюмировал президент.
Ранее на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ Владимир Путин в философском ключе заметил, что только Господь знает, хватит ли здоровья дожить до завтра, а тем более решать задачи и добиваться целей. При этом президент не уточнял, имел ли он в виду личное здоровье или говорил в более широком смысле. Высказывание прозвучало в ходе разговора о будущем и достижении целей. Также он затронул трагедию Палестины, отметив, что на фоне событий вокруг Ирана и Ормузского пролива она отошла на второй план и как будто «забылась». При этом президент подчеркнул, что сама проблема никуда не делась и продолжает оставаться актуальной. По его словам, внимание международной повестки сейчас сместилось, но палестинская трагедия от этого не исчезла.
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