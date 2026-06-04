Путин допустил полноформатное применение «Орешника» по целям в будущем

Существует вероятность того, что в будущем ракета «Орешник» может быть применена в полную силу против намеченных целей, включая территории с плотной городской застройкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.

«Посчитали до миллиметра. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки», — объяснил президент недавнее применение баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Путин поделился деталями о применении системы «Орешник», заявив об отсутствии полномасштабного боевого использования на территории Украины. По его словам, предыдущие удары, включая инцидент в Белой Церкви, были осуществлены с целью оценки эффективности и сбора данных для последующего полноформатного применения, в том числе в условиях плотной городской застройки.