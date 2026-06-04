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4 июня, 19:10

Путин: Россия опередила Европу и Японию по паритету покупательной способности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская экономика по паритету покупательной способности вышла на четвёртое место в мире, обогнав все европейские государства и Японию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной в рамках ПМЭФ.

По его словам, впереди России только Китай, США и Индия. Все европейские государства, включая тяжеловесов, остались позади, уступила позиции и Япония.

«Китай, США, Индия, Россия — по паритету покупательной способности четыре страны, обогнали все европейские страны и Японию тоже», — отметил глава государства.

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Ранее Владимир Путин заявил, что слухи о серьёзных проблемах в российской экономике оказались сильно преувеличенными. Глава государства напомнил известную остроту Марка Твена. По его словам, России уже прочили и военный разгром, и полностью уничтоженную экономику, однако факты говорят об обратном. Поэтому он призвал не путать желаемое с действительным и опираться исключительно на сухие цифры.

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Юлия Сафиулина
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